Die Agraringenieurin Alexandra Boritzki von der Uni Halle ist jetzt Berufsspezialistin für Spektroskopie und wurde für ihr Prüfungsergebnis von der IHK ausgezeichnet. Was hinter dem Beruf steckt und warum die Fortbildung eine besonders große Herausforderung für die 44-Jährige war.

Ganz besondere Fortbildung: Wie eine Hallenserin mit Strahlen und ihren Wellen Nährstoffe im Boden findet

Alexandra Boritzki wurde für den herausragenden Abschluss ihrer Fortbildung von der IHK Halle-Dessau ausgezeichnet.

Halle (Saale)/MZ. - Eine unverhoffte Auszeichnung hat Alexandra Boritzki von der IHK Halle-Dessau bekommen. Die Agraringenieurin an der Universität Halle ist in diesem Jahr mit ihrem Abschluss unter den besten Fortbildungsprüfungen. Und das, obwohl ihre Ausgangsvoraussetzungen nicht optimal waren. Durch die Weiterbildung hat die 44-Jährige einen besseren Durchblick in ihrer Arbeit rund um Wellenlängen gewonnen.