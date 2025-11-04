Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau hat die erfolgreichsten Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung ausgezeichnet. Wer die Besten der Besten sind.

IHK-Ehrung: In Halle werden die besten Azubis geehrt

In der Georg-Friedrich-Händel-Halle wurden die erfolgreichsten Absolventen der IHK Halle-Dessau ausgezeichnet.

Halle (Saale)/MZ. - Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau hat am Montag bei ihrer 29. Bestenehrung die erfolgreichsten Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand in der Georg-Friedrich-Händel-Halle statt.

Im Jahr 2025 haben insgesamt 3.072 Auszubildende ihre Abschlussprüfung bei der IHK erfolgreich abgelegt. 69 von ihnen erzielten die Bestnote „sehr gut“, 34 davon mit Auszeichnung.

Glückwunsch für 15 Jahrgangsbeste vom IHK-Präsident und vom Bildungsminister

Unter den insgesamt 280 Fortbildungsabsolventen wurden 15 als Jahrgangsbeste ausgezeichnet. IHK-Präsident Sascha Gläßer und Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel gratulierten den Jahrgangsbesten persönlich.

„Bester der Besten“ über alle Berufe hinweg aus dem kaufmännischen Ausbildungsbereich ist Henning Gröbel, ausgebildet bei der Denn's Biomarkt GmbH. Der 24-jährige Kaufmann im Einzelhandel erreichte 97 von 100 möglichen Punkten und erhält den mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis „Goldene Kathi“.

Sonderpreis geht an Spezialistin für Chromatografie

Als bester Absolvent der gewerblich-technischen Ausbildung wurde Kevin Maximilian Schauer ausgezeichnet, Maschinen- und Anlagenführer bei der Wepa Deutschland GmbH & Co. KG in Leuna. Der 18-Jährige erreichte 96 von 100 Punkten und erhält den mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis der Serumwerk Bernburg AG.

Der von der Volksbank Halle gestiftete Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro für die beste Fortbildungsabsolventin geht an Bianca Starosta, Geprüfte Berufsspezialistin für Chromatografie.