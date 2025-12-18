Mit seinem Modemobil fährt Rudolf Schmeer in Pflegeeinrichtungen, Seniorenheime oder Behinderteneinrichtungen und bringt Kleidung zu denen, die selbst nicht in ein Modegeschäft gehen können. Wie sich seine Arbeit über die Jahre verändert hat.

Fahrendes Modegeschäft bringt Kleidung zu Leuten, die selbst nicht mehr mobil sind

Rudolph Schmeer ist mit seinem Modemobil im Burgenlandkreis unterwegs und bringt Kleidung zu Leuten, die selbst nicht in einen Laden gehen können.

Weißenfels/MZ. - Wer in Weißenfels unterwegs ist, der hat es vielleicht bereits selbst einmal in der Stadt stehen sehen – das Modemobil von Rudolf Schmeer. Als einer von insgesamt 38 Partnern, die deutschlandweit in einem Franchise-System für die Wuppertaler Firma „Modemobil“ unterwegs sind, fährt der 62-Jährige mit seinem mobilen Bekleidungsladen zu Leuten, die selbst nicht in solch einen Laden gehen können – vergleichbar also mit anderen Dienstleistungen wie „Essen auf Rädern“.