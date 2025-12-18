Recht kurzfristig bündelt der Annaburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres mehrere Anträge für Fördermittel.

Im Rathaus Annaburg tagt der Stadtrat das letzte Mal in 2025. Die nächste Sitzung findet im Februar statt.

Annaburg/MZ. - Über die unkomplizierte und kurzfristige Aufnahme mehrerer Förderanträge äußerten sich die Stadtratsmitglieder in der Sitzung am Dienstagabend positiv. „Es war zwar zeitlich eng, aber wir haben versucht, so viel wie möglich herauszuholen“, sagte etwa Dirk Schulze (IG). Auch Karin Reihs und Patrick Schubert (beide CDU) sowie Michael Klick (IG) lobten, dass die Anträge zeitnah aufgenommen wurden, schließlich sei es wichtig für die Kommune, jegliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.