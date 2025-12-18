weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Überraschende Investition: Warum Rüstungskonzern Rheinmetall die Muni Berka GmbH im Südharz kauft

Überraschende Investition Warum Rüstungskonzern Rheinmetall die Muni Berka GmbH im Südharz kauft

Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sich in den Südharz. Das Unternehmen erwirbt mit der Muni Berka GmbH in Dietersdorf ein Spezialunternehmen für Lagerung und Delaborierung von Munition. Wie es am Standort nun weitergeht.

Von Helga Koch 18.12.2025, 07:15
Blick auf das Gelände der Muni Berka bei Dietersdorf
Blick auf das Gelände der Muni Berka bei Dietersdorf Foto: Klaus Winterfeld

Dietersdorf/MZ. - Selbst Südharz-Bürgermeister Peter Kohl (parteios) wusste von nichts: Doch im beschaulichen Dietersdorf ist demnächst Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall zugegen. Denn das Großunternehmen übernimmt die Muni Berka GmbH.