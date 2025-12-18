Überraschende Investition Warum Rüstungskonzern Rheinmetall die Muni Berka GmbH im Südharz kauft
Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sich in den Südharz. Das Unternehmen erwirbt mit der Muni Berka GmbH in Dietersdorf ein Spezialunternehmen für Lagerung und Delaborierung von Munition. Wie es am Standort nun weitergeht.
Dietersdorf/MZ. - Selbst Südharz-Bürgermeister Peter Kohl (parteios) wusste von nichts: Doch im beschaulichen Dietersdorf ist demnächst Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall zugegen. Denn das Großunternehmen übernimmt die Muni Berka GmbH.