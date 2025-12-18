Überraschende Investition Warum Rüstungskonzern Rheinmetall die Muni Berka GmbH im Südharz kauft

Rüstungskonzern Rheinmetall erweitert sich in den Südharz. Das Unternehmen erwirbt mit der Muni Berka GmbH in Dietersdorf ein Spezialunternehmen für Lagerung und Delaborierung von Munition. Wie es am Standort nun weitergeht.