Ausverkauft, nominiert und ausgezeichnet: Das Theater „Fairytale“ Thale hat am Dienstag den Tourismuspreis des Landes bekommen - für seine Erfolgsproduktion „Walpurga - das Musical“. Was die Macher sagen und wie es weitergeht.

Tourismuspreis geht in den Harz: „Walpurga - das Musical“ gewinnt

Die Freude ist riesig: „Walpurga - das Musical“, das seit Mai 16-mal im Bergtheater aufgeführt wurde, hat seinen Machern den Tourismuspreis in der Kategorie Innovation beschert.

Thale/MZ. - Freudentaumel in Thale: „Walpurga – das Musical“ hat seinen Machern jetzt den Tourismuspreis des Landes beschert. Am Dienstagabend wurde das Theater „Fairytale“ Thale in der Hyparschale Magdeburg als Gewinner in der Kategorie Innovation ausgezeichnet. Das Projekt sei ein Paradebeispiel dafür, wie Kultur und Tourismus innovativ verschmelzen, begeistere Gäste mit einer einzigartigen Verbindung von regionaler Mythologie, Musik und moderner Inszenierung und ziehe Besucher aus ganz Deutschland in den Harz, hieß es. Die Ticketverkäufe sprechen für sich. 16 Aufführungen gab es seit der Uraufführung Ende Mai im Bergtheater; 14 waren ausverkauft, zwei fast.