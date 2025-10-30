In Lützen versucht man, eine Deponie zu verhindern. Wie die Chancen stehen.

Lützen - Einstimmig hat der Lützener Stadtrat am Dienstag eine Stellungnahme der Stadt autorisiert, wonach diese die Errichtung der Mülldeponie Profen Nord ablehnt. Nördlich des derzeitigen Tagebaus plant die Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (Mueg) eine Deponie der Klasse 1, in der 30 Jahre lang sogenannte nicht gefährliche mineralische Abfälle eingelagert werden sollen. Dazu zählen vor allem Erdaushub und Bauschutt, aber auch asbesthaltige Abfälle können – in speziellen „Big Bags“ verpackt – dort deponiert werden.