Warum 16 Gäste aus ganz Deutschland und der Schweiz in Regen und Kälte im Wald bei Allstedt ranklotzen.

Allstedt/MZ. - Kühle zehn Grad, der Regen strömt und bei jedem Schritt ins Dickichts verfängt sich die Jacke in den Brombeerstacheln, bevor es dem Gestrüpp mit der Machte zu Leibe geht – klingt nicht nach Urlaub? Ist es aber. Seit Montag ist im Wald am Allstedter Flugplatz eine Gruppe freiwilliger Helfer unterwegs, die es mit dem Einsatz für die Umwelt ernst meint. Die Frauen und Männer aus ganz Deutschland und der Schweiz machen eine Woche lang beim Bergwaldprojekt mit.