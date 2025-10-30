weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Knochenjob an freien Tagen: Gratis-Urlaub mit Machete und Vollpension in Mansfeld-Südharz

Warum 16 Gäste aus ganz Deutschland und der Schweiz in Regen und Kälte im Wald bei Allstedt ranklotzen.

Von Grit Pommer 30.10.2025, 16:17
Anna Edner leitet das aktuelle Projekt des Bergwald-Vereins im Wald bei Allstedt.
Anna Edner leitet das aktuelle Projekt des Bergwald-Vereins im Wald bei Allstedt. Foto: G. Pommer

Allstedt/MZ. - Kühle zehn Grad, der Regen strömt und bei jedem Schritt ins Dickichts verfängt sich die Jacke in den Brombeerstacheln, bevor es dem Gestrüpp mit der Machte zu Leibe geht – klingt nicht nach Urlaub? Ist es aber. Seit Montag ist im Wald am Allstedter Flugplatz eine Gruppe freiwilliger Helfer unterwegs, die es mit dem Einsatz für die Umwelt ernst meint. Die Frauen und Männer aus ganz Deutschland und der Schweiz machen eine Woche lang beim Bergwaldprojekt mit.