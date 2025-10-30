weather regenschauer
  4. Halloween: Kind eingemauert und Verbrecher geköpft: Horrorsagen aus dem Saalekreis

Halloween ist die Zeit der Horrorfilme und -geschichten. Eine Vorliebe für gruselige Erzählstoffe gibt es aber schon seit Jahrhunderten, wie zwei düstere Sagen aus dem Saalekreis zeigen.

Von Robert Briest Aktualisiert: 30.10.2025, 16:40
Das grasende Pferd oder die Bürgerstochter, die an der „Hohen Brücke“ um ihr Kind trauert - düstere Sagen liegen zugrunde.
Das grasende Pferd oder die Bürgerstochter, die an der „Hohen Brücke“ um ihr Kind trauert - düstere Sagen liegen zugrunde. Foto: Katrin Sieler

Störische Esel als Propheten, Menschenopfer und verwunschene Ruinen im Wald - historische Sagen aus dem Saalekreis strotzen nur so vor gruseligen Geschichten. Die MZ hat anlässlich von Halloween zwei besonders grausame neu aufgeschrieben.