weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Neueröffnung: Abex 24/7 steht vor Eröffnung im ehemaligen Netto-Markt in Bernburg - das bietet Fachhandwerkermarkt

Neueröffnung Abex 24/7 steht vor Eröffnung im ehemaligen Netto-Markt in Bernburg - das bietet Fachhandwerkermarkt

Im ehemaligen Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg eröffnet der Großhändler für Haustechnik HS-C. Hempelmann seinen neusten Standort. Das ist der besondere Clou daran.

Von Katharina Thormann 30.10.2025, 17:24
Eine große Palette an Material für Handwerker wird in dem neuen Abex-Markt in Bernburg angeboten.
Eine große Palette an Material für Handwerker wird in dem neuen Abex-Markt in Bernburg angeboten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Das lange Warten hat ein Ende! Im einstigen Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg wird nun die Neueröffnung eines Großhandels für Handwerker unter dem Namen Abex 24/7 gefeiert.