Neueröffnung Abex 24/7 steht vor Eröffnung im ehemaligen Netto-Markt in Bernburg - das bietet Fachhandwerkermarkt
Im ehemaligen Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg eröffnet der Großhändler für Haustechnik HS-C. Hempelmann seinen neusten Standort. Das ist der besondere Clou daran.
30.10.2025, 17:24
Bernburg/MZ. - Das lange Warten hat ein Ende! Im einstigen Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg wird nun die Neueröffnung eines Großhandels für Handwerker unter dem Namen Abex 24/7 gefeiert.