Einmal im Jahr lädt OB Armin Schenk Bitterfeld-Wolfener Bürger zur Einwohnerversammlung ein. In Wolfen wurde dabei unter anderem auf die Entwicklung der Fuhneaue verwiesen.

Von Nahversorger bis Fußweg - Bitterfeld-Wolfens OB steht Rede und Antwort

Wolfen/MZ. - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hatten Bitterfeld-Wolfener die Gelegenheit, in einer Einwohnerversammlung Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zur aktuellen Entwicklung in der Stadt zu befragen. Nach dem Auftakt in Bitterfeld fand die Fragerunde nun in Wolfen statt. Das Gros der Themen war auch in der Fuhnestadt angesiedelt.