Uraufführung im Bergtheater Thale Hex-Hex im Harz - Walpurga soll zur Musical-Tradition in Sachsen-Anhalt werden

Es grenzt an Zauberei, was da in Thale im Harz auf die Bühne gebracht wird: Im umgebauten Bergtheater feiert das Musical Walpurga seine Uraufführung. Mit viel Magie soll eine neue Festspiel-Tradition begründet werden. Mittendrin im Epos sind auch Laienschauspieler wie Franziska Fischer.