Lützen/MZ - Drei junge Frauen haben am Donnerstag eine Seniorin in Lützen um mehr als 2.000 Euro betrogen, wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Anfrage mitteilt. Die Täterinnen hatten demnach bei der Frau geklingelt und behauptet, die Wohnung ausmessen zu müssen. Nachdem die gutgläubige Seniorin das Trio in ihre Wohnung gelassen hatte, führten die Frauen zum Schein einige Messungen durch. Später bemerkte die Geschädigte, dass Bargeld aus ihrer Handtasche sowie ihre Geldkarte gestohlen worden waren. Mit der entwendeten Karte hoben die Täterinnen nicht nur Geld ab, sondern tätigten auch Einkäufe im Raum Leipzig und in Sandersdorf-Brehna. Die Polizei wertet nun Überwachungskameras an den Geldautomaten aus. „Sich unter dem Vorwand des Vermessens Zugang zu Wohnungen zu verschaffen, ist uns so direkt noch nicht untergekommen“, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener.