„Walpurga“-Schöpfer Enrico Scheffler zieht nach der Premiere des Musicals im Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale ein Fazit. Wofür er die Beteiligten lobt, und welches Tier die Zuschauer gerne länger gesehen hätten.

Thale/MZ/son. - Das Musical habe „unser Cast so leidenschaftlich auf die Bühne“ gebracht, freut sich „Walpurga“-Schöpfer Enrico Scheffler nach der – trotz kurzer Unterbrechung wegen Regens – gelungenen Premiere im modernisierten Harzer Bergtheater. Fast 2.000 Besucher – das Freilichttheater war bis auf den letzten Platz besetzt – verfolgten am Samstagabend das Musical, das die Geschichte der Hexenverfolgung sowie Sagen und das Mystische rund um den Hexentanzplatz verbindet. So beeindruckend die Darsteller auch waren – der heimliche Star war ein Greifvogel.