Am Rudolf-Breitscheid-Platz Mit Video: Schwerer Verkehrsunfall in Merseburg - Frau stirbt im Krankenhaus

Auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine von ihnen, eine 51-Jährige, starb noch in der Nacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle.