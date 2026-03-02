Am Rudolf-Breitscheid-Platz Mit Video: Schwerer Verkehrsunfall in Merseburg - Frau stirbt im Krankenhaus
Auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine von ihnen, eine 51-Jährige, starb noch in der Nacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle.
Aktualisiert: 03.03.2026, 10:45
Merseburg/MZ. - Am Montagnachmittag, 2. März 2026, sind bei einem Unfall auf dem Merseburger Rudolf-Breitscheid-Platz (Kreisverkehr König-Heinrich-Straße) zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag eine der beiden Frauen anschließend noch in der Nacht in einer Klinik ihren Verletzungen.