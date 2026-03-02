weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Mit Video: Frau stirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg

Am Rudolf-Breitscheid-Platz Mit Video: Schwerer Verkehrsunfall in Merseburg - Frau stirbt im Krankenhaus

Auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine von ihnen, eine 51-Jährige, starb noch in der Nacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle.

Von Katrin Sieler und Luise Mosig Aktualisiert: 03.03.2026, 10:45
Am Montag, 2. März 2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr König-Heinrich-Straße (Rudolf-Breitscheid-Platz) in Merseburg.
Am Montag, 2. März 2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr König-Heinrich-Straße (Rudolf-Breitscheid-Platz) in Merseburg. Foto: Katrin Sieler

Merseburg/MZ. - Am Montagnachmittag, 2. März 2026, sind bei einem Unfall auf dem Merseburger Rudolf-Breitscheid-Platz (Kreisverkehr König-Heinrich-Straße) zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag eine der beiden Frauen anschließend noch in der Nacht in einer Klinik ihren Verletzungen. 