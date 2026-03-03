Welche neuen Lieder die Klostermansfelder Blasmusiker in dieser Spielzeit auf Lager haben, wurde im jüngsten Trainingslager gezeigt. Ab 21. März kann man diese dann beim Frühlingskonzert und anderen Auftritten bewundern.

Was der Klostermansfelder Musikverein im Trainingslager alles eingeübt hat

Klostermansfeld/MZ. - Nach drei Monaten wohlverdienter Winterpause kehrte beim Klostermansfelder Musikverein endlich wieder musikalisches Leben ein, denn am vergangenen Wochenende traf sich das Orchester zu einem intensiven Trainingslager in Klostermansfeld. Notenständer wurden aufgebaut, Instrumente poliert und vor allem wurde mit Leidenschaft, Disziplin und viel Herzblut musiziert.