Oberbürgermeister Christian Thieme hat eine Idee, wie er die Adventszeit in Zeitz gestalten will. Eine Idee, die sicher sehr vielen gefallen dürfte. Warum aber auch viele mitziehen müssen.

OB Thieme möchte neues Konzept für Advent in Zeitz: Wie das aussehen könnte (zeigt auch ein Foto im Text)

Blick auf den Weihnachtsmarkt 2012 auf dem Roßmarkt

Zeitz/MZ. - „Ich möchte den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in Zeitz ganz anders machen“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), „ich möchte am ersten Adventswochenende etwas, nur als Arbeitstitel, Advent in den Höfen, wie in Weißenfels. Danach drei Wochen Weihnachtsmarkt auf dem Roßmarkt. Und nach Weihnachten veranstaltet Herr Obenauf die Rossweihnacht an den Feiertagen.“