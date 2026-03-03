In Weißenfels hat die Polizei einen Elektrofahrradfahrer erwischt, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,63 Promille gemessen wurde. Was der Mann außerdem auf dem Kerbholz hatte.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels im Burgenlandkreis haben Polizisten in der Nacht zu Montag einen betrunkenen Fahrer eines Elektrofahrrads gestoppt. Bei der Kontrolle in der Merseburger Straße habe der Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen einen Wert von 1,63 Promille ergeben, teilte das Revier erst am Dienstag mit. Folglich musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weil der Weißenfelser darüber hinaus weder die notwendige Zulassung noch einen Führerschein für sein fahrerlaubnispflichtiges E-Bike vorweisen konnte, werde nun neben Trunkenheit im Verkehr wegen weiterer Verkehrsstraftaten gegen ihn ermittelt.