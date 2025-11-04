Zu Ehren des in Merseburg geborenen Autors Mit diesen Veranstaltungen startet das Walter-Bauer-Jahr 2025/26

Mit Blick auf den 2026 anstehenden 50. Todestag des Schriftstellers Walter Bauer startet am Dienstag, 4. November, eine Veranstaltungsreihe. Mehr als ein Jahr lang finden in Mitteldeutschland, vereinzelt auch im ganzen Bundesgebiet und etwa auch in Wien und Kärnten Lesungen, Vorträge und Workshops statt. Welche Veranstaltungen dieses Jahr noch anstehen.