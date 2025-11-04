EIL:
Zu Ehren des in Merseburg geborenen Autors Mit diesen Veranstaltungen startet das Walter-Bauer-Jahr 2025/26
Mit Blick auf den 2026 anstehenden 50. Todestag des Schriftstellers Walter Bauer startet am Dienstag, 4. November, eine Veranstaltungsreihe. Mehr als ein Jahr lang finden in Mitteldeutschland, vereinzelt auch im ganzen Bundesgebiet und etwa auch in Wien und Kärnten Lesungen, Vorträge und Workshops statt. Welche Veranstaltungen dieses Jahr noch anstehen.
04.11.2025, 10:00
Merseburg/MZ. - Hätte Walter Bauer nach seiner Übersiedlung nach Kanada in englischer Sprache geschrieben, dann wäre er sehr wahrscheinlich einer „der ganz wichtigen nordamerikanischen Lyriker des 20. Jahrhunderts“ geworden. Zumindest war das laut Jürgen Jankofsky die Einschätzung des ersten Walter-Bauer-Preisträgers Henry Beissel, der in diesem Jahr verstorben ist.