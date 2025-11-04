Musik, Bewegung, Eleganz und Rhythmus in der Arena des Ascherslebener Ballhauses – die zweite Auflage der Veranstaltung „Tanzalarm“ vom Verein „Aktiv leben“ sogt für viel Begeisterung.

Die Mädels der Sportakrobatik-Gruppe des SV Seeland überzeugen mit Mut, Eleganz und Kraft.

Aschersleben/MZ - „Tanzalarm“ hieß es am Sonntag in der Ballhaus-Arena in Aschersleben, und ein ums andere Mal schallte dieser Schlachtruf über die vollbesetzten Ränge. Zum zweiten Mal hat der Verein „Aktiv leben“ zu einer großen Leistungsschau der Tanzgruppen aus Aschersleben und Umgebung eingeladen.