Streitschlichter-Projekt läuft in Allstedt seit fünf Jahren. Wie das Modell funktioniert und was die Lehrer bei den Bewerbern überrascht.

Helfen, bevor es richtig knallt: Streitschlichter an der Grundschule Allstedt

Nach Ausbildung und bestandener Prüfung sind an der Grundschule in Allstedt jetzt wieder Streitschlichter im Einsatz.

Allstedt/mz. - Klemmbrett, Einsatzplan und eine neongelbe Weste mit dem Aufdruck „Streitschlichter“ auf dem Rücken – 13 Viertklässler haben jetzt an der Grundschule in Allstedt die Ausrüstung für ihre künftigen Einsätze auf dem Pausenhof überreicht bekommen.