Neue im Einsatz Helfen, bevor es richtig knallt: Streitschlichter an der Grundschule Allstedt
Streitschlichter-Projekt läuft in Allstedt seit fünf Jahren. Wie das Modell funktioniert und was die Lehrer bei den Bewerbern überrascht.
04.11.2025, 14:22
Allstedt/mz. - Klemmbrett, Einsatzplan und eine neongelbe Weste mit dem Aufdruck „Streitschlichter“ auf dem Rücken – 13 Viertklässler haben jetzt an der Grundschule in Allstedt die Ausrüstung für ihre künftigen Einsätze auf dem Pausenhof überreicht bekommen.