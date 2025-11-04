weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Neue im Einsatz: Helfen, bevor es richtig knallt: Streitschlichter an der Grundschule Allstedt

Streitschlichter-Projekt läuft in Allstedt seit fünf Jahren. Wie das Modell funktioniert und was die Lehrer bei den Bewerbern überrascht.

Von Grit Pommer 04.11.2025, 14:22
Nach Ausbildung und bestandener Prüfung sind an der Grundschule in Allstedt jetzt wieder Streitschlichter im Einsatz.
Nach Ausbildung und bestandener Prüfung sind an der Grundschule in Allstedt jetzt wieder Streitschlichter im Einsatz. Foto: G. Pommer

Allstedt/mz. - Klemmbrett, Einsatzplan und eine neongelbe Weste mit dem Aufdruck „Streitschlichter“ auf dem Rücken – 13 Viertklässler haben jetzt an der Grundschule in Allstedt die Ausrüstung für ihre künftigen Einsätze auf dem Pausenhof überreicht bekommen.