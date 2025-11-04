Magdeburgs OB Simone Borris war auf Einladung von Halles OB Alexander Vogt in die Saalestadt gekommen. Was auf dem Plan stand und welches Ziel beide haben.

Feindschaft zwischen Halle und Magdeburg? - Wie die Oberbürgermeister künftig zusammenarbeiten wollen

Wenn das keine Städtefreundschaft ist - Simone Borris und Alexander Vogt schlendern Arm in Arm über den Markt.

Halle/MZ. - Sie nennen sich beim Vornamen - Simone und Alexander. Sie laufen Arm in Arm über Halles Markt, fast wie ein Liebespaar. Sie tauschen Geschenke. Im Anschluss geht's auf die Hausmannstürme und zum Schluss gibt's noch ein Abendessen, wo man unter vier Augen sprechen werde, wie Simone Borris (parteilos) der MZ verrät.