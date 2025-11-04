Ein Mehrfamilienhau wird bei einem Großbrand in der Linzer Straße zerstört. Was sagt Sportchef Daniel Meyer nach der Niederlagen-Serie des HFC? Was wird nun wirklich aus der Genehmigung für die Moschee? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 4. November 2025, in Halle wichtig ist.

7.03 Uhr – Neue S-Bahn: Was ändert sich Ende 2026?

Ein gutes Jahr noch, dann wird alles anders. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 wird das mitteldeutsche S-Bahn-Netz im Großraum Halle/Leipzig umgekrempelt: Es gibt neue Linien, neue Züge – und einen neuen Betreiber, die Länderbahn GmbH aus dem bayerischen Viechtach.

Neue S-Bahn: Das ändert sich für Pendler in Halle und Leipzig

So sieht die neue S-Bahn aus, die Züge baut Siemens. (Foto: Länderbahn)

6.40 Uhr – Verheerender Großbrand: Fünf Verletzte

In der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat in der Nacht ein verheerender Wohnungsbrand ein Mehrfamilienhaus zerstört. Fünf Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle in der Nacht im Großeinsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

6.22 Uhr – Wann spricht HFC-Sportchef Meyer?

Ratlosigkeit bestimmte das Bild beim HFC nach der Niederlage in Berlin. So sieht die Lage beim Regionalligisten am Tag danach aus.

Sportchef Meyer will sich äußern: Wie geht es weiter beim HFC?

Daniel Meyer (l.) und Robert Schröder nach der Niederlage in Berlin. (Foto: Matthias Koch)

0:1 hieß es am Sonntag vor 1.042 Fans, mehr als 500 davon aus Halle, im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz: Das Spiel des HFC bei Hertha BSC II gibt es hier in voller Länge zum Nachsehen.

6.18 Uhr – Auf dem Rad: Erst Indonesien, jetzt Australien

Abbrechen ist keine Option, spontane Abwechslung schon: Nach mehr als einem Fahrrad-Jahr mit 14.500 Kilometern in Asien wechseln Monika Baumann und Christian Wagner aus Halle jetzt den Kontinent.

Tauchgang mit Haien und indonesische Hitze: Wohin es zwei „Weltumradler“ aus Halle nun weiterzieht

Mittendrin: Auf einem Damm durchqueren die Hallenser ein Reisfeld. (Foto: Wagner/Baumann)

5.57 Uhr – Moschee: Genehmigung oder Blockade?

Der Grundstücksstreit um den Moschee-Neubau in Halle-Neustadt spitzt sich immer weiter zu. Nach MZ-Informationen rumort es kräftig hinter den Kulissen. Hat die AfD möglicherweise einen Weg gefunden, das Bauprojekt zu stoppen? Zum ersten Mal könnte die Fraktion ihre bei der vergangenen Wahl gewonnene Stärke in der Kommunalpolitik ausspielen.

Machtprobe im Stadtrat: Kann die AfD den Moschee-Neubau verhindern?

Bei einer Veranstaltung Anfang des Jahres präsentierte die Islamische Gemeinde ihre aktuellen Neubaupläne. (Archivfoto: Katja Pausch)

