Auf der Merseburger Straße ging am Dienstagvormittag plötzlich nichts mehr. Warum die Polizei die Zufahrt zur B91 sperrte.

Eine Polizeifahrzeug hat am Dienstagvormittag die Zufahrt zur Merseburger Straße in Richtung Merseburg gesperrt.

Halle (Saale)/MZ. - Auf der Merseburger Straße ging am Dienstagvormittag plötzlich nichts mehr. Zumindest für all die, die in Richtung Merseburg unterwegs waren oder an von der Damaschkestraße nach rechts auf die Merseburger abbiegen wollten.

Polizei sperrt Straße für Bergungsunternehmen

Hier versperrte ein Polizeifahrzeug die Zufahrt zu diesem Teil der B91. Autofahrer mussten sich andere Wege suchen. MZ fragte bei der Polizei nach.

„Ein städtischer Lkw hat hier eine Panne. Wir sperren in diesem Fall ab, damit das Bergungsunternehmen arbeiten kann", erklärt Polizeisprecher Thomas Müller. „Ansonsten wäre das an dieser Stelle schwierig geworden.“