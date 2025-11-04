weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Extremsportler aus Halle Tauchgang mit Haien und indonesische Hitze: Wohin es zwei „Weltumradler“ aus Halle nun weiterzieht

Abbrechen ist keine Option, spontane Abwechslung schon: Nach mehr als einem Fahrrad-Jahr mit 14.500 Kilometern in Asien wechseln Monika Baumann und Christian Wagner aus Halle jetzt den Kontinent.

Von Annette Herold-Stolze 04.11.2025, 06:00
Fahrraderlebnis Indonesien: Auf Sumatra sind die beiden Hallenser in Dauerregen geraten.
Fahrraderlebnis Indonesien: Auf Sumatra sind die beiden Hallenser in Dauerregen geraten. (Foto: Wagner/Baumann)

Halle (Saale)/MZ. - Und immer wieder diese Anstiege in praller Sonne! Bevor Indonesien den halleschen „Weltumradlern“ Monika Baumann und Christian Wagner doch noch so richtig sympathisch zu werden begann, hatte sich das Paar schon entschieden: der Flug war gebucht, ein neuer Kontinent lockte.