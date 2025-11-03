Der AfD will verhindern, dass in Halle-Neustadt eine große neue Moschee gebaut wird. Warum die Taktik der Fraktion zumindest vorerst erfolgsversprechend scheint.

Machtprobe im Stadtrat: Kann die AfD den Moschee-Neubau verhindern?

Bei einer Veranstaltung Anfang des Jahres präsentierte die Islamische Gemeinde ihre aktuellen Neubaupläne.

Halle (Saale)/MZ. - Der Grundstücksstreit um den Moschee-Neubau in Halle-Neustadt spitzt sich immer weiter zu. Nach MZ-Informationen rumort es kräftig hinter den Kulissen. Hat die AfD möglicherweise einen Weg gefunden, das Bauprojekt zu stoppen? Zum ersten Mal könnte die Fraktion ihre bei der vergangenen Wahl gewonnene Stärke in der Kommunalpolitik ausspielen.