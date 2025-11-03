weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Islamisches Kulturcenter in Halle-Neustadt: Machtprobe im Stadtrat: Kann die AfD den Moschee-Neubau verhindern?

Islamisches Kulturcenter in Halle-Neustadt Machtprobe im Stadtrat: Kann die AfD den Moschee-Neubau verhindern?

Der AfD will verhindern, dass in Halle-Neustadt eine große neue Moschee gebaut wird. Warum die Taktik der Fraktion zumindest vorerst erfolgsversprechend scheint.

Von Jonas Nayda 03.11.2025, 21:00
Bei einer Veranstaltung Anfang des Jahres präsentierte die Islamische Gemeinde ihre aktuellen Neubaupläne.
Bei einer Veranstaltung Anfang des Jahres präsentierte die Islamische Gemeinde ihre aktuellen Neubaupläne. (Archivfoto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - Der Grundstücksstreit um den Moschee-Neubau in Halle-Neustadt spitzt sich immer weiter zu. Nach MZ-Informationen rumort es kräftig hinter den Kulissen. Hat die AfD möglicherweise einen Weg gefunden, das Bauprojekt zu stoppen? Zum ersten Mal könnte die Fraktion ihre bei der vergangenen Wahl gewonnene Stärke in der Kommunalpolitik ausspielen.