es gibt Tage, an denen scheint auf Halles Straßen kaum ein Auto voranzukommen. Stoßstange an Stoßstange steht man teilweise hunderte Meter hintereinander und wartet. Gefühlt stundenlang. Worauf eigentlich? Dass irgendwo weit vorne mal endlich jemand losfährt? Es ist hoffnungslos. Selbst wenn sich die Autoschlange bewegt, reagiert wieder irgendjemand vorne zu langsam und die nächste Ampel wird rot.

Wahrscheinlicher ist wohl, dass die Bauarbeiten fertig werden, die den Stau überhaupt erst verursacht haben, bevor man sein Ziel erreicht hat.

Da lobe ich mir mein Fahrrad. Praktisch wie der Wind kann ich damit an stehenden Autos vorbei fahren und mache dabei auch noch Sport.

Sehr überrascht war ich allerdings, als ich neulich tatsächlich in so etwas wie einen Fahrrad-Stau geriet. Es ging leicht bergauf und der Radweg war schmal. Vor mir schlichen einige Radler im Schritttempo. Wegen der (im Stau stehenden) Autos daneben konnte ich nicht überholen. Der Frust währte aber zum Glück nur kurz, denn bald war der Berg geschafft.

Bleibt nur zu hoffen, dass jetzt nicht noch mehr Hallenser das Rad für sich entdecken, sonst muss ich wieder aufs Auto umsteigen, wenn die Staus sich auf die Radwege verlagern.

Wer gar keinen Stau erleben will, der muss fliegen. Doch für einen Urlauber endete die Reise am Flughafen Leipzig/Halle schon, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hatte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Stau gibt es am Riebeckplatz zwar NOCH nicht, aber der Bau des Zukunftszentrums wirft trotzdem schon seine Schatten voraus. Die Eigentümer der Ladenflächen im Inneren des Rondells werfen der Stadtverwaltung jetzt Realitätsferne vor. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat hier aufgeschrieben, worum es geht.

Am heutigen Dienstag wird in Halle übrigens Besuch aus Magdeburg erwartet. Die Oberbürgermeisterin Simone Borris hat sich mit Halles OB Alexander Vogt verabredet und soll sich unter anderem ins goldene Buch der Stadt eintragen. Ob zwischen Halle und Magdeburg jetzt eine innige Städtefreundschaft entsteht, darf zwar bezweifelt werden, ich halte Sie, lieben Leser, aber auf jeden Fall auf dem Laufenden!

In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Dienstag!

Ihr Jonas Nayda