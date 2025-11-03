Das Rondell unter dem Riebeckplatz spielt beim geplanten Umbau des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum eine wichtige Rolle, auch beim Abriss der Brücken. Nun kommt harsche Kritik von Unternehmern aus Dresden.

Halle (Saale)/MZ. - Das Rondell unter dem Riebeckplatz sollte vor 20 Jahren Halles schmuckes Eingangstor für Bahnreisende werden - die Träume sind zumeist geplatzt. Für das Zukunftszentrum spielt die Ladenzeile mit dem markanten ringgespannten Vordach nun wieder eine Hauptrolle, ebenso beim Umbau des Riebeckplatzes. Doch jetzt attackiert der Eigentümer des Rondells die Stadtverwaltung, wirft ihr Realitätsferne und Überforderung vor.