Nach Niederlage in Berlin Sportchef Meyer will sich äußern: Wie geht es weiter beim HFC?

Ratlosigkeit bestimmte das Bild beim HFC nach der Niederlage in Berlin. So sieht die Lage beim Regionalligisten am Tag danach aus.

Aktualisiert: 03.11.2025, 17:05
Daniel Meyer (l.) und Robert Schröder nach der Niederlage in Berlin.
Daniel Meyer (l.) und Robert Schröder nach der Niederlage in Berlin. (Foto: Matthias Koch)

Halle/MZ/FAB/TG - Ratlosigkeit, Resignation bestimmten am Sonntag das Bild beim Halleschen FC nach dem 0:1 bei Hertha BSC II. Auch wenn das Topspiel gegen Lok Leipzig 2:4 verloren gegangen war, hatten sich die Entscheider des Fußball-Regionalligisten angesichts der Leistung mit Trainer Robert Schröder auf dem richtigen Weg gesehen. Der Auftritt in Berlin war aber schwach, ein Rückschritt.