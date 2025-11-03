Nach Niederlage in Berlin Sportchef Meyer will sich äußern: Wie geht es weiter beim HFC?
Ratlosigkeit bestimmte das Bild beim HFC nach der Niederlage in Berlin. So sieht die Lage beim Regionalligisten am Tag danach aus.
Halle/MZ/FAB/TG - Ratlosigkeit, Resignation bestimmten am Sonntag das Bild beim Halleschen FC nach dem 0:1 bei Hertha BSC II. Auch wenn das Topspiel gegen Lok Leipzig 2:4 verloren gegangen war, hatten sich die Entscheider des Fußball-Regionalligisten angesichts der Leistung mit Trainer Robert Schröder auf dem richtigen Weg gesehen. Der Auftritt in Berlin war aber schwach, ein Rückschritt.