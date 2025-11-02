Der HFC verliert auch bei Hertha BSC II. Die Krise spitzt sich zu und es stellt sich die Frage: Findet Trainer Schröder noch einen Weg heraus?

"Dass die Ergebnisse scheiße sind, weiß ich selbst": Hält das Vertrauen der Bosse in HFC-Trainer Robert Schröder?

Berlin/MZ - Keine Pfiffe, keine „Raus“-Rufe. Im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz war am Sonntagnachmittag in der untergehenden Sonne gar aufmunternden Applaus zu vernehmen. Zumindest die Geduld der 518 mitgereisten Fans des Halleschen FC ist offensichtlich nicht aufgebraucht. Nach dem 0:1 des Fußball-Regionalligisten bei der Reserve des Hertha BSC II stellt sich die Frage nach dem „Wie weiter“ aber mehr denn je. Wie geht es weiter beim HFC? Kann diese verunsicherte Mannschaft unter Trainer Robert Schröder einen Weg aus der Krise finden? Oder braucht es trotz aller Vertrauensschwüre der Entscheider jetzt eine Veränderung?