Neuer Betreiber, neue Züge: 2026 wird das Netz im Großraum Halle/Leipzig umgekrempelt. Was Reisende dann erwartet.

Neue S-Bahn: Das ändert sich für Pendler in Halle und Leipzig

So sieht die neue S-Bahn aus, die Züge baut Siemens.

Halle/MZ. - Ein gutes Jahr noch, dann wird alles anders. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 wird das mitteldeutsche S-Bahn-Netz im Großraum Halle/Leipzig umgekrempelt: Es gibt neue Linien, neue Züge – und einen neuen Betreiber, die Länderbahn GmbH aus dem bayerischen Viechtach. Was ändert sich für die Fahrgäste? Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen? Alexander Schierholz klärt mit Länderbahn-Geschäftsführer Stephan Naue und dem S-Bahn-Projektleiter des Unternehmens, Robert Aschenbrenner, die wichtigsten Fragen.