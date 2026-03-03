Die Eltern fürchten um den Erhalt. Die Stadt beruhigt: Noch ist nichts entschieden. Dementiert wird aber nicht.

In der Boßdorfer Kita fehlen Kinder. Deswegen steht die Einrichtung auf dem Prüfstand.

Wittenberg/MZ. - In der Boßdorfer Kita „Bambi“ gibt es weiterhin Sorgen wegen einer möglichen Schließung. Bei einem Elternabend in der vergangenen Woche hätten Stadtverwaltung und der städtische Bildungsbetrieb Kommbi erstmals konkrete Auskünfte gegeben, erklärte ein Vater gegenüber der MZ. Wie berichtet ist die Kita in dem Wittenberger Ortsteil die mit der derzeit geringsten Auslastung. Gerade einmal zehn Jungen und Mädchen im Krippen- und Kindergartenalter werden dort betreut.