10 Kinder werden in Krippe und Kita betreut. Die Stadt sucht das Krisengespräch mit den Eltern.

Wittenberg/MZ/JJT. - Die Kita „Bambi“ im Wittenberger Ortsteil Boßdorf hat derzeit die geringste Auslastung im Stadtgebiet. Drei Kinder in der Krippe, sieben in der Kita und zwölf im Hort gebe es, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Daher gelte es, darüber nachzudenken, wie das Betreuungsangebot „langfristig wirtschaftlich tragfähig und pädagogisch sinnvoll“ aufgestellt werden könne.