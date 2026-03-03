Autofahrer stöhnen, Motorradfahrer leben gefährlich. Halles Straßen sind so kaputt wie nie. Warum die aktuelle Flickschusterei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.

Stadt Halle beginnt Straßenreparatur - diese fiesen Schlaglöcher sind als Erstes dran

Dort, wo akute Gefahr droht - wie hier in der Volkmannstraße -, wurden Schlaglöcher mit Warnbaken abgesperrt.

Halle (Saale)/MZ. - Der Zustand der halleschen Straßen ist so schlimm wie nie. Nach dem Winter sind viele Fahrbahnen mit tiefen Schlaglöchern übersät. Nun hat die Stadtverwaltung erste Reparaturaufträge ausgelöst. Doch klar ist schon jetzt: Das Geld wird vorne und hinten nicht reichen.