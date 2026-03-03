Massive Schäden nach Winter Stadt Halle beginnt Straßenreparatur - diese fiesen Schlaglöcher sind als Erstes dran
Autofahrer stöhnen, Motorradfahrer leben gefährlich. Halles Straßen sind so kaputt wie nie. Warum die aktuelle Flickschusterei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
03.03.2026, 10:59
Halle (Saale)/MZ. - Der Zustand der halleschen Straßen ist so schlimm wie nie. Nach dem Winter sind viele Fahrbahnen mit tiefen Schlaglöchern übersät. Nun hat die Stadtverwaltung erste Reparaturaufträge ausgelöst. Doch klar ist schon jetzt: Das Geld wird vorne und hinten nicht reichen.