In der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat in der Nacht ein verheerender Wohnungsbrand ein Mehrfamilienhaus zerstört. Insgesamt sollen fünf Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle im Großeinsatz.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Linzer Straße in der halleschen Südstadt zu einem verheerenden Großbrand. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.