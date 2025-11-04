Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um neun Kilo Cannabis hat das Landgericht Halle ein Urteil gesprochen. Die beiden Angeklagten, einer aus Eisleben, erhalten Freiheitsstrafen auf Bewährung.

