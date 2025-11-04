Urteil am Landgericht Halle Eisleber Gastwirt erhält Bewährungsstrafe im Drogenprozess
Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um neun Kilo Cannabis hat das Landgericht Halle ein Urteil gesprochen. Die beiden Angeklagten, einer aus Eisleben, erhalten Freiheitsstrafen auf Bewährung.
04.11.2025, 18:05
Halle/Eisleben/MZ. - Das Verfahren um den Handel mit neun Kilogramm Marihuana über ein Restaurant in Eisleben ist entschieden. Nach zwei Verhandlungstagen hat das Landgericht Halle am Dienstag beide Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt.