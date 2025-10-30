Zwei Männer haben gestanden, während der Corona-Zeit neun Kilo Cannabis über ein Restaurant in Eisleben verkauft zu haben. Das Landgericht Halle hat einem „Deal“ zugestimmt.

Halle (Saale)/Eisleben/MZ. - Neun Kilogramm Cannabis, versteckt in Paketen aus Italien, ein Restaurant in Eisleben als Lieferadresse – und zwei Männer, die sich laut Anklage damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollten. Am Dienstag begann vor dem Landgericht Halle der Prozess gegen einen 35- und einen 40-jährigen Angeklagten.