  4. Drogen-Prozess wegen Cannabis am Landgericht Halle: Bewährung möglich?

Zwei Männer haben gestanden, während der Corona-Zeit neun Kilo Cannabis über ein Restaurant in Eisleben verkauft zu haben. Das Landgericht Halle hat einem „Deal“ zugestimmt.

Von Anne Holzki Aktualisiert: 30.10.2025, 10:54
Das Landgericht Halle verhandelt den Drogenprozess um ein Restaurant in Eisleben. Zwei Männer sollen neun Kilo Marihuana verkauft haben.
Das Landgericht Halle verhandelt den Drogenprozess um ein Restaurant in Eisleben. Zwei Männer sollen neun Kilo Marihuana verkauft haben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Halle (Saale)/Eisleben/MZ. - Neun Kilogramm Cannabis, versteckt in Paketen aus Italien, ein Restaurant in Eisleben als Lieferadresse – und zwei Männer, die sich laut Anklage damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollten. Am Dienstag begann vor dem Landgericht Halle der Prozess gegen einen 35- und einen 40-jährigen Angeklagten.