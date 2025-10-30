In Zeitz und Umgebung trifft man sich zu Halloween. In Rehmsdorf spukt es schon am Donnerstag, im Zeitzer Herrmannschacht und in Theißen am Freitag.

Was ist zu Halloween rund um Zeitz los

Rehmsdorf/Zeitz/MZ - In Rehmsdorf will der Heimatverein Jung und Alt das Gruseln lehren. Zahlreiche Plätze, enge Gassen und das Naturbad verwandeln sich zu einer Geisterbahn, Dämonen steigen aus den Fluten, Gespenster springen aus Hecken und gruselige Gestalten treiben ihr Unwesen. Das ganze Dorf ist im Halloween-Fieber. Am Montag trafen sich Kinder und Erwachsene bereits im Bürgerhaus zum Kürbisschnitzen. Mit Kerzen beleuchtet jagen Kürbis-Gestalten in einigen Vorgärten so manchem einen Schreck ein.