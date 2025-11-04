Nach dem schweren Unfall in Gerbitz, bei dem ein Transporter gegen die Mauer an einer Hauswand gekracht ist, gehen die Anwohner auf die Barrikaden. Was sie genau fordern.

Gerbitzer gehen nach schwerem Unfall auf die Barrikaden - „Raserei muss ein Ende haben“

Anwohner in Gerbitz fordern bauliche Veränderungen, um die Raserei durch den Ort zu stoppen.

Gerbitz/MZ. - „Nun ist genau das eingetreten, was wir seit zwei Jahren verhindern wollten“, sagt Volker Meisel aus Gerbitz und schaut auf den Haufen aus Schutt auf dem Grundstück seines Nachbarn. Nur wenige Stunden zuvor stand hier noch eine Mauer und grenzte an ein Wohnhaus. Diese wurde am Montagmorgen aber vom Fahrer eines Kleintransporters, der aus Richtung Nienburg kam und nach eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen wollte, gerammt und völlig zerstört.