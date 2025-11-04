Wittenberger Teams kommen nahezu alle erfolgreich ins Ziel. Wer den Gesamtsieg im Schotter-Cup holt.

Raphael Ramonat und Karina Derda im Mitsubishi Lancer Evo X während der Lausitz-Rallye.

Wittenberg/MZ. - Mit der 28. Lausitz-Rallye fand die Saison einen spektakulären Abschluss. Während der Gesamtsieg mit über einer Minute Vorsprung an Jakub Matulla nach Polen ging, konnte sich Lokalmatador Matthias Kahle mit gut 13 Sekunden Differenz vor Armin Kremer auf Rang zwei behaupten. Alle drei Platzierten brachten eine Skoda Fabia RS Rally2 an den Start.