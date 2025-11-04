„Hinter Gittern“-Schauspielerin Katy Karrenbauer ist mit einer Lesung zu ihrem Buch „Das Leben ist kein Fischfurz“ im Karl’s Platz zu Gast gewesen.

Katy Karrenbauer signierte bei ihrem Besuch in Bernburg ihr neustes Buch „Das Leben ist kein Fischfurz“.

Bernburg/MZ. - Bis auf den letzten Stuhl besetzt ist der Saal im „Karl’s Platz“ in Bernburg am Sonntagnachmittag gewesen. Veranstalterin Angela Volz hat sich in den letzten Jahren mit ihrem „SLK Event“ nicht nur im Salzlandkreis einen Namen als Veranstalterin gemacht. Viele Künstler hat sie bereits zu Veranstaltungen hierher eingeladen, am Sonntag nun „Hinter-Gittern“-Darstellerin Katy Karrenbauer. In dem Restaurant hatte sie mit Nick Wilder angefangen, im letzten Monat waren Anja und Gerrit King mit einer Lesung im Bernburger Theater, weitere Veranstaltungen werden im Landkreis bis zum Jahresende noch folgen, denn ihr Motto lautet: „Kultur tut gut.“