DESSAU/MZ. - Der Ball ruhte am vergangenen Wochenende in den Profiligen des Deutschen Handball Bundes (DHB). Grund dafür war die Länderspielpause.

Dennoch gibt es Neuigkeiten: Die 2. Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die Rückrunde der aktuellen Saison veröffentlicht. Genau eine Woche nach dem Ende der Handball-Europameisterschaft vom 13. Januar bis zum 1. Februar 2026 starten die Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte. Wie der Club mitteilt, empfangen die DRHV-Männer am 8. Februar, einem Sonntag, den VfL Lübeck-Schwartau in der Anhalt-Arena zum Rückrundenauftakt. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Am darauffolgenden Freitag, einem 13., geht es zum VfL Potsdam. Überhaupt hat es der Februar 2026 für den Handball-Zweitligisten aus Dessau-Roßlau gleich in sich. Fünf Partien stehen auf dem Programm. Der Monat endet mit einer englischen Woche. Für den 22. Februar ist das Heimspiel gegen den HSC Coburg terminiert. Es folgen am Mittwoch, 25. Februar, die Auswärtspartie bei der HSG Nordhorn-Lingen sowie am 28. Februar die Begegnung mit den Eulen Ludwigshafen in der Anhalt-Arena.

Das letzte Heimspiel der Saison bestreiten die Zweitligahandballer aus Dessau-Roßlau am 29. Mai 2026 um 19.30 Uhr gegen HBW Balingen-Weilstetten. Zum Saisonfinale geht es für das DRHV-Team von Chefcoach Vanja Radic schließlich zum mitteldeutschen Derby nach Dresden. Die Partie beim HC Elbflorenz findet am 6. Juni 2026 in der sächsischen Metropole an der Elbe statt.