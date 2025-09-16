Dem Verein „Saftladen und Spielecafé Curbici“ fehlt nur noch ein Mitglied zur offiziellen Gründung. Wer mitmacht, wird in Zörbig bestimmt nie wieder Mitspieler suchen müssen.

Marcel Städter (r.) und Matthias Egert (l.) trafen die ersten Interessierten Anfang August, um sich über die Idee des Spielecafés auszutauschen.

Zörbig/MZ. - Was haben das Haus der Vielfalt und Marcel Städter, der Erfinder der Mein-Zörbig-App, gemeinsam? Beide bieten Anlaufstellen in der Region, wobei mit Blick auf ihr Angebot das Wort Vielfalt mehr ist als nur eine Floskel. Städter, der sich dank Fördermitteln für Zörbig einsetzt, und das Haus der Vielfalt, das Unterstützung sowie Unterhaltung für die Jugend bietet, schließen sich nun zusammen. Der Verein „Saftladen und Spielecafé Curbici“ möchte im Haus der Vielfalt Gesellschaftsspiele anbieten. Was hat sich seit dem ersten Treffen am 5. August getan?