Der neue Eisdom sollte bei den Bulls den Beginn einer großen Zukunft einläuten. Eine Festung ist er aber noch nicht, auch weil die Imports nicht liefern. Bringen sie gegen Leipzig die Wende?

Saale Bulls sind im Derby gegen die IceFighters zum Siegen verdammt: Warum die Imports nun besonders gefordert sind

Kontingentspieler Tomi Wilenius konnte in dieser Saison noch zu selten überzeugen.

Halle/MZ - Das neue Schmuckkästchen soll ein Erlebnis sein, den Fans der Saale Bulls mehr Komfort bieten, mehr Show und mehr Glanz. Der Ende Oktober eröffnete modernisierte Eisdom des Eishockey-Oberligisten soll aber vor allem eines sein: eine für die Gegner schwer einzunehmende Festung. Sie soll eine Trumpfkarte auf dem Weg zum großen Ziel sein, dem Aufstieg in die DEL2.