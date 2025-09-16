weather regenschauer
  4. Sport im Burgenlandkreis: Zeitzer Quintett holt Edelmetall

Der Kanuslalom-Nachwuchs des KV Zeitz kann bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Bad Kreuznach gleich mehrfach Medaillen abräumen.

Von Olaf Wolf 16.09.2025, 19:00
Z u den Nachwuchshoffnungen des Kanuverein Zeitz gehört auch Armin Edel. Foto: KV Zeitz/Luise Worms

Zeitz/MZ. - Michael Trummer war mächtig stolz auf seine jungen Kanutinnen und Kanuten. Bei der Vergabe von Titeln und Medaillen hatten die 11-bis 14-jährigen Nachwuchshoffnungen des Kanuverein (KV) Zeitz fleißig mitgemischt. Und das, obwohl die äußeren Bedingungen bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Kanuslalom alles andere als perfekt waren.