Halle (Saale), Deutschland
  4. Internationale Grüne Woche in Berlin: Spezialität aus Wolferode siegt bei Verkostung in der Sachsen-Anhalt-Halle

Auf der Grünen Woche in Berlin haben das „Kulinarische Mitteldeutschland“ und mehrere Partner regionale Produkte und touristische Angebote präsentiert. Wie die Messe gelaufen ist.

Von Jörg Müller 26.01.2026, 15:15
Florian Wend, Rosalie Brackmann, Louisa Mahrenholz, Stefan Aschenbrenner, Leyla Heiser, Christian Brackmann und Sebastian Schmidt (von links) am Messestand.
Florian Wend, Rosalie Brackmann, Louisa Mahrenholz, Stefan Aschenbrenner, Leyla Heiser, Christian Brackmann und Sebastian Schmidt (von links) am Messestand. (Foto: Kulinarisches Mitteldeutschland)

Eisleben/MZ - Gute Werbung ist wichtig – am Ende entscheidet aber der Geschmack. Dass Mansfeld-Südharz mit seinen kulinarischen Spezialitäten dabei ganz vorn liegt, hat die Grüne Woche in Berlin einmal mehr bewiesen. Denn auf der Messe, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, hat sich ein Produkt aus dem Eisleber Ortsteil Wolferode bei einem Publikumstest klar durchgesetzt.