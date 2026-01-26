Auf der Grünen Woche in Berlin haben das „Kulinarische Mitteldeutschland“ und mehrere Partner regionale Produkte und touristische Angebote präsentiert. Wie die Messe gelaufen ist.

Eisleben/MZ - Gute Werbung ist wichtig – am Ende entscheidet aber der Geschmack. Dass Mansfeld-Südharz mit seinen kulinarischen Spezialitäten dabei ganz vorn liegt, hat die Grüne Woche in Berlin einmal mehr bewiesen. Denn auf der Messe, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, hat sich ein Produkt aus dem Eisleber Ortsteil Wolferode bei einem Publikumstest klar durchgesetzt.