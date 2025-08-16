Seit 1997 wird der Tag des Sports in Kemberg mit Wettkämpfen gefeiert. Was in diesem Jahr geplant ist und welche Sportarten vertreten sind.

25 Jahre Tag des Sports in Kemberg: Das ist in diesem Jahr geplant

Sportlehrer Jens Pannier aus Kemberg organisiert seit Jahrzehnten den Tag des Sports und freut sich auf viele Teilnehmer.

Kemberg/MZ. - Zum 25. Mal findet am letzten Samstag des Monats der inzwischen schon traditionelle Tag des Sports in Kemberg statt. Organisiert wird das Familienfest von Jens Pannier, Sportlehrer von der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“. Der 58-Jährige freut sich auf viele Teilnehmer zum runden Geburtstag der Veranstaltung, die 1997 als Einweihung einer neuen Weitsprunganlage ihre Anfänge nahm. Seitdem fand das Sportfest – nur unterbrochen durch die Corona-Pandemie – jährlich statt.