Die Staßfurter (Rot) trumpfen in der Vorwoche in der Verbandsliga stark auf und liegen 2:0 und 3:2 vorn. Am Ende steht es in Sangerhausen aber 3:3.

Kemberg/MZ. - Wittenbergs Fußball-Landesligisten mögen im Landespokal die Außenseiterrolle und spielen gern gegen Teams aus der Verbandsliga. Piesteritz schlägt Ammendorf 1:0, und Elster besiegt Merseburg 4:1 nach Verlängerung.

Die dritte Überraschung?

Und jetzt ist Kemberg mit der nächsten und dritten Überraschung im laufendem Wettbewerb an der Reihe. „Schön wäre es“, sagt Kembergs Trainer Stefan Kohnert. Seine Elf trifft im Pokal mit Staßfurt eben auf ein Team aus der höchsten Spielklasse des Landes. Anstoß ist in Kemberg am Samstag um 14 Uhr. „Wir sind Außenseiter und können befreit und mutig nach vorn aufspielen. Wenn wir in Führung gehen, dann...“, so Kohnert. Der Coach rechnet sich offensichtlich doch ein paar Chancen aus. „Staßfurt ist für uns kein gänzlich unbekannter Gegner. Wir haben zuletzt in der Corona-Zeit gegeneinander gespielt. Die Staßfurter haben den Stamm erhalten und sich mit jungen Spielern aus Kleinmühlingen (Anmerkung der Red: Im Vorjahr noch Gegner von Kemberg) verstärkt“, so Kohnert, der den Kontrahenten lobt. „Staßfurt hat sich über mehrere Jahre die Verbandsliga-Zugehörigkeit erarbeitet.“

Die Gäste reisen mit Respekt an. Sie weisen auf den starken Punktspielstart der Kemberger hin. Die Gastgeber mit dem Saisonziel Mittelfeld haben in Sachen Gegentore noch eine weiße Weste.

„Unsere Offensive wird daher alles daran setzen, dieses Bollwerk zu knacken und in die nächste Runde einzuziehen“, posten die Staßfurter in den sozialen Medien und nennen Kemberg einen „harten Brocken“.

Aber auch die Gäste – Saisonziel ist der Klassenerhalt – haben als Aufsteiger einen guten Start hingelegt. Mit vier Punkten aus vier Spielen und einem ausgeglichenem Torverhältnis (9:9) – Kemberg (3:0) – liegt die Elf auf Rang zehn. Zuletzt sorgen die Staßfurter aber für Furore und stehen kurz vor einem Auswärtssieg beim VfB Sangerhausen. Sie führen 2:0 und 3:2. Am Ende steht es aber 3:3-Remis. Es fehlt offensichtlich nur ein bisschen mehr Cleverness. Zumindest spricht VfB-Trainer Stefan Kuhnert nach dem Spiel von einem gewonnenen Punkt. „Staßfurt hat 60 Minuten ein verdammt starkes Spiel gemacht. Dann hat man aber gesehen, dass die Kräfte bei ihnen nachgelassen haben. In der Folge hatten wir nach dem Ausgleich viele Möglichkeiten, die wir aber nicht zum Sieg nutzen konnten.“

Tüfteln an der Start-Elf

Kampfgeist und vielleicht auch Moral sind im Landespokal gefragt. Die Kemberger – das haben sie schon oft bewiesen – sind in der Lage zu fighten. Trainer Kohnert tüftelt derzeit an der Aufstellung, die „tatsächlich noch nicht steht“. Zwei, drei Kicker kurieren derzeit laut Übungsleiter noch die Folgen einer Spätsommergrippe aus. Dafür steht Justin Neumann – der Mann kann die kleine Sturmflaute beseitigen – wieder zur Verfügung. Er wird zunächst – „Es wird von Anfang an nicht reichen,“, so Kohnert – auf der Bank Platz nehmen.