Welche Straßen die Stadt Bernburg wann in den kommenden Monaten im Rahmen des Instandsetzungsprogramms 2025 auf Vordermann bringen lässt.

Baustart in den Sommerferien in Baalberge

Die bucklige Betonfahrbahn der Umgehungsstraße in Baalberge zwischen Schulgasse und Durchlass in Höhe der Agrargenossenschaft wird ab 23. Juli abgefräst und bekommt eine Asphaltdeckschicht.

Bernburg/MZ. - Das für dieses Jahr beschlossene Stadtstraßen-Instandsetzungsprogramm beginnt in den Sommerferien in Baalberge. Wie Bernburgs Tiefbauamtsleiterin Dietlind Schmidt-Richter in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses verkündete, wird ab Mittwoch, 23. Juli, die Umgehungsstraße im Ortsteil saniert. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 8. August, abgeschlossen werden und damit wegen des Busverkehrs pünktlich vor dem Unterrichtsstart.